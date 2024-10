'AI-archeoloog' wekt eeuwenoud Amsterdam tot leven in video

De inspiratie voor dit project kreeg Bob de Jong toen hij op de Dam woonde. "Daar zag ik elke dag het Paleis op de Dam in de steigers. Ik ging fantaseren over hoe dat er vroeger uit zou hebben gezien. Die gedachte liet me niet los, dus ging ik op onderzoek uit."

Wanneer historici met een vergrootglas zijn video bekijken, zal er iets ongetwijfeld niet helemaal waarheidsgetrouw zijn. "Het is een interpretatie op het schilderij. Ik ben geen waarheidsfetisjist, dat ik precies wil weten hoe het weer was, of hoe de sterren stonden", vertelt hij.