Vrouw (75) overleden na ongeval op zorgboerderij

De aanrijding vond plaats rond 10.50 uur gisterochtend op een zorgboerderij aan de Noord-Spierdijkerweg in het dorp. De bejaarde vrouw is aangereden door een tractor. "Zij is over het hoofd gezien door de medewerker op de tractor. Het is een noodlottig ongeluk", aldus de woordvoerder.

Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af, waaronder een traumateam per helikopter. De vrouw is ter plaatse gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Die hulp mocht uiteindelijk niet meer baten.

Ander ongeval

De arbeidsinspectie is nog druk bezig met het onderzoek naar het dodelijke ongeluk. "We kijken nu of het een bedrijfsongeval is en of iemand iets te verwijten valt hierin." De bestuurder van de tractor is meegegaan naar het politiebureau voor verhoor.

Twee jaar geleden vond bij dezelfde zorgboerderij ook een noodlottig ongeval plaats waarbij iemand om het leven kwam.