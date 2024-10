Familiecamping Ursemmerhof vecht voor voortbestaan, kampeerders willen het terrein kopen

De vraag is natuurlijk wel hoe de recreanten dat geld op tafel krijgen. "Er zijn mensen die de camping een warm hart toedragen en willen investeren. Er zijn ook veel mogelijkheden om de camping rendabel te maken", vertelt Limonard. "Ons ultieme idee is om de kavels door de recreanten te laten kopen. Daardoor bestaat het risico om weg te moeten ook niet meer. Wij gaan dan samen de camping beheren en exploiteren. Iedereen gaat z'n steentje bijdragen. Ik ben heel hoopvol, omdat dit een einde kan zijn aan de impasse waar we inzitten."

Hoop aan de horizon

Voor recreanten Hilda Wijshake uit Heerhugowaard en Marcel Vaas uit Wormerveer gloort er weer een sprankje hoop aan de horizon. Vaas is inmiddels al vertrokken van de camping, maar is alweer druk aan het kijken naar een nieuwe stacaravan. "Mijn kinderen zijn hier gemaakt, geboren en opgegroeid. Als we de camping in handen zouden krijgen, zou dat fantastisch zijn." Ook Wijshake die nu een prachtig plekje aan het meer heeft is hoopvol: "Als het lukt, moet het weer een familiecamping worden zoals het vroeger was. We zijn één grote familie, de sfeer is uniek."

Maar of de eigenaar de camping ook gunt aan de recreanten is maar de grote vraag. De verhoudingen zijn niet al te best en een eerder bod werd door de eigenaar afgewezen. Ook nu heeft hij nog niks aan de recreantenvereniging laten horen. "Het is een hele stugge Fries en misschien denkt hij dat hij gezichtsverlies lijdt als hij het aan ons verkoopt", vertelt Limonard van DURF. "Hij staat financieel met zijn rug tegen de muur. Wij zijn de oplossing van zijn probleem."