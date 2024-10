Gooise jongeren grijpen naar 'wondermiddel' Ozempic om af te vallen, ondanks felle kritiek

De gevaren van Ozempic

Semaglutide, de werkzame stof in Ozempic, spuit je door middel van een injectie in het lichaam. Dit medicijn is gericht op de alvleesklier en beïnvloedt daarmee de bloedsuikerspiegel. Het medicijn dat enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar is, kent echter een bijwerking: het gevoel van honger verdwijnt.

Juist deze bijwerking maakt Ozempic zo populair. Het effect van een missende prikkel voor honger, zorgt ervoor dat je minder eet, wat ertoe leidt dat er minder calorieën binnen komen. En meer verbranden dan binnen krijgen is natuurlijk het recept om af te vallen.

Ozempic kent echter meer bijwerkingen dan het remmen van honger. Misselijkheid, buikpijn maar ook oogbeschadigingen, vermoeidheid en maagklachten staan in het rijtje. Ondanks deze kennis, kiezen sommige mensen nog altijd voor het medicijn.

De populariteit wordt enorm gevoed door social media. De hashtag #MyOzempicJourney is razend populair op Instagram en TikTok, influencers promoten schaamteloos een medicijn dat verschillende bijwerkingen kent. Daarnaast is het voor diabetespatiënten die het medicijn voorgeschreven krijgen omwille van hun gezondheid steeds moeilijker deze essentiële medicijnen te krijgen, dit levert een groot probleem op voor deze groep patiënten.