Voor de 6e keer start topatleet Khalid Choukoud aan de Amsterdam marathon: "Voel me hier thuis"

De persconferenties voor de marathon van Amsterdam vinden altijd op unieke locaties plaats in de stad. Dit keer was het decor om vooruit te kijken naar het hardloopevenement Het Concertgebouw. De grote blikvanger daar was Tsegaye Getachew. De 27-jarige atleet uit Ethiopië heeft de snelste tijd (2:04:49) op papier van het deelnemersveld en won de marathon van Amsterdam in 2022. "Die overwinning veranderde mijn leven en vanaf toen boekte ik meer goede resultaten."

Grote favoriet

Bij de Nederlandse atleten is Khalid Choukoud (pr: 2:37:37) de grote favoriet. Door zijn vele deelnames is hij niet meer weg te denken van de Amsterdam marathon. "Het mooie aan deze organisatie is dat ze heel veel aandacht geven aan de Nederlandse toplopers."