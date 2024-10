Superzeldzame komeet trekt honderden liefhebbers naar Sterrenwacht

De sterrenwacht is te vinden in de buurt van de Zeeweg. Het voetpad dat naar de koepel met telescopen leidt, wordt met rode lampjes verlicht. Verder is het pikkedonker. En dat is maar goed ook, want sterren kun je pas echt zien als het donker is in de omgeving.

Co-voorzitter Stijn de Ligt van Copernicus zit woensdagavond al klaar. Hij valt gelijk met de deur in huis. "De komeet is het best te zien tussen 20.00 en 21.00 uur. Maar helaas is het nu erg bewolkt." We staren buiten een tijdje naar het wolkendek, maar er is geen spoor van komeet C/2023 A3 (de wetenschappelijke naam van Tsuchinshan-Atlas) te zien.

Met dank aan André Kuipers

Het voorzitterschap van de stichting Volkssterrenwacht Copernicus is een duo-baan. Stijn de Ligt doet het sinds een paar maanden samen met Sarah Praal. Zij raakte geïnteresseerd in sterrenkunde, dankzij een baan bij het European Space Research and Technology Center (Estec) in Noordwijk.

"Ik werkte bij een helpdesk en begon daar kort voordat André Kuipers een half jaar de ruimte in ging. Ik wilde weten waar hij nu precies naartoe geschoten was. Omdat mijn ouders in de buurt wonen, ben ik hier een basiscursus sterrenkunde gaan doen."