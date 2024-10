Zwanenburgse sporters verzuipen nog steeds in eigen sporthal: "Grens is bereikt"

Maar die conclusie trokken de verenigingen al een hele tijd geleden, en toch zijn er sindsdien alleen maar meer tijdelijke dakgoten bij gekomen. Kan het bestuur van het dorpshuis niet ingrijpen? Zo makkelijk is dat helaas niet, vertelt bestuurslid Ray de Haan.

"Het gebouw is van de gemeente, dus bij schade dienen we dat aan hen door te geven. Het dak vervangen is een onmogelijke opgave, en niet alleen vanwege het geld dat je ervoor nodig hebt. Denk ook aan de tijd dat de sporthal niet kan worden gebruikt door zo'n grote verbouwing."

Het is dus de gemeente Haarlemmermeer die het lekken moet stoppen. Zij doen wat ze kunnen, geven ze aan in een reactie. Van lekdetectie tot gevelbeplating tot de bevestiging van afdekkappen, alle betaalbare opties worden uit de kast getrokken. Er is zelfs met gekleurd water getraceerd waar lekken zaten.

'Woede sporters is begrijpelijk'

Inmiddels is een nieuwe ronde aan reparaties bijna afgerond, tot blijdschap van De Haan: "Echt complimenten voor de mensen van de gemeente, want ook zij werken met man en macht aan dit probleem. Zij kunnen er in principe ook weinig aan doen dat we al zo lang zijn overgeleverd aan de regengoden."

Dat de samenwerking tussen de gemeente en het dorpshuis goed is, betekent niet dat De Haan de woede onder huurders van de hal niet begrijpt: "Ik begrijp de mening van mensen als Romario echt, want zij zitten elke keer met de gebakken peren. Ik zou ook allesbehalve blij zijn als het zo lang zo vaak misgaat. Maar daarom blijf ik benadrukken hoezeer er zowel door het dorpshuis als de gemeente aan wordt gewerkt."