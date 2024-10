Hilversum krijgt tweede natuurbegraafplaats: "Het is echt 'in'"

Een natuurbegraafplaats is een plek waar 'het lichaam aan de natuur wordt teruggegeven'. "Het is echt 'in'", zegt Anita van Loon, directeur Uitvaartstichting Hilversum. Bij de andere natuurbegraafplaats in Hilversum zijn in zo'n vier jaar tijd alle 171 graven verkocht. "We kregen soms vier reserveringen per week, dat is echt heel veel."

Met natuurgraven wordt iemand begraven in een 'loop living cocoon', een soort levende doodskist. "Het is gemaakt van champignonresten en hennepvezels, waardoor de kist met het lichaam een stuk sneller opgaat in de natuur", zegt Van Loon.

Het lichaam komt op een bedje van mos of schapenwol te liggen. De kist wordt in de grond geplaatst, met daarboven een boom met een chip. Daarmee kan je de mensen die zijn begraven terugvinden. Er is verder geen gedenksteen en het is niet te zien dat er iemand onder de grond ligt.

'Prachtig bos'

Bij begraafplaats Bosdrift in Hilversum zijn al sinds april 2020 natuurgraven te vinden. Naast de 'reguliere' begraafplaats ligt een stuk groen, waar al tientallen mensen onder begraven zijn. "Over tien jaar is dit een prachtig bos, en dan moet je echt met je GPS op zoek naar een overledene", vertelde Anita van Loon eerder aan NH.

Omdat het niet te zien is waar iemand ligt, kan je ook zonder dat je het doorhebt over mensen 'heenlopen'. "Je merkt dat we dat toch nog wel ingewikkeld vinden in Nederland. Maar dit is voor veel mensen wel de toekomst."

Vanaf december dit jaar is het mogelijk om de natuurgraven op de Noorderbegraafplaats te boeken.