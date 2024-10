Einde van de middag kans op plaatselijk dichte mist

We hebben een zachte nacht achter de rug, vertelt Visser. In Purmerend werd 15 graden gemeten en in Wijk aan Zee 16 graden. De temperatuur komt vandaag uit op maximaal 18 graden. Het blijft de rest van de dag bewolkt.

Mist

De neerslagkansen zijn klein, maar einde van de middag is er kans op mist, die plaatselijk erg dicht kan zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de avondspits. Volgens de voorspelling van de ANWB kan het vanavond op de weg erg druk worden.

Ook morgenochtend kan het nog behoorlijk mistig zijn. Het kan even duren voordat dat wegtrekt, aldus Visser. De vrijdag verloopt hoogstwaarschijnlijk ook bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.

Zacht en droog weekend

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het gaan regenen, maar de rest van het weekend blijft het droog. Zondag kan het aan de kust wel wat harder gaan waaien. De temperaturen blijven ook hoog voor de tijd van het jaar: op zondag wordt het zo'n 18 graden. "We zien voorlopig nog geen overgang naar koud weer", aldus Visser.