Consumentenbond wil dat waakhond ACM ingrijpt vanwege onveilige bakfietsen Babboe

Eind februari dit jaar werd duidelijk dat verschillende modellen van de bakfietsen van Babboe niet voldeden aan de veiligheidseisen. Het bedrijf riep daarom 22 duizend bakfietsen terug en adviseerde om de fietsen niet meer te gebruiken. Volgens de Consumentenbond is de fabrikant te traag met de terugroepactie.

Bijbetalen nieuwe fiets

Door het trage handelen zouden consumenten worden gedwongen tot het maken van 'ongunstige keuzes'. Daarnaast communiceert het bedrijf slecht, zo stelt de bond. De voucher die Babboe had aangeboden aan klanten, zou niet goed genoeg zijn: het aanbod op de site was lange tijd klein en de helft van de fietsen was niet leverbaar. Daarnaast zouden klanten als nog flink moeten bijbetalen voor een nieuwe bakfiets.