Aanhouding door arrestatieteam in Blaricum nog met raadsels omgeven

Rond 17.30 uur werd een grijze Toyota door een arrestatieteam onderschept op de Randweg Oost. Het is op dat moment druk op de weg. Ooggetuigen vertelden dat de politie, met bivakmutsen op, de bestuurder meenam.

Later die avond, rond een uur of 20.00, wordt er in Huizen bij een woning aan de Betuining een scooter in beslag genomen. Volgens de woordvoerder van de politie vallen de acties onder hetzelfde onderzoek, maar waar dit onderzoek over gaat, is niet bekend.

Dodelijk schietincident

Afgelopen maandag is een 21-jarige Utrechter doodgeschoten bij sportpark Crailoo in Hilversum. Een dag later werd een Hilversummer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit schietincident. Ook dat onderzoek is nog in volle gang. Of er een link is met de acties in Blaricum en Huizen kan de woordvoerder van de politie niet zeggen.