IJmuiden zet zich schrap voor volgende confrontatie tussen XR en tegendemonstranten

'Blijf af van onze broodwinning'

Dat doen ze voor de zevende keer. Zeven keer te veel, vinden boze IJmuidenaren, voor wie de haven, de schepen en de sluizen hun broodwinning zijn. De IJmuidenaren willen er koste wat kost voor zorgen dat de MSC Virtuosa door de sluizen zijn weg kan vervolgen naar de haven van Amsterdam. Bij een blokkade kunnen de kosten oplopen tot 800.000 euro, vanwege onder andere misgelopen zeehavengeld, terminalfee en toeristenbelasting.

Twee groepen die dus lijnrecht tegenover elkaar staan. Maandag letterlijk, want vanuit de havenstad is door IJmuidenaren een tegendemonstratie aangekondigd. Het is voor het eerst in Noord-Holland dat er zo'n breedgedragen tegengeluid tegen Extinction Rebellion is ontstaan. De vrees bij gemeente en politie is dat het uit de hand loopt.