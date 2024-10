Stekker uit biomassacentrale: "De champagne gaat open"

"Dat doel staat nog steeds", aldus De Jager. "We hebben inderdaad wat tijd verloren. De hele energietransitie is ook zoeken; soms ga je een bepaald pad op en dat blijkt dan niet het juiste. Dan moet je weer terug en een ander pad vinden, dat is hier aan de orde."

"Of het doel gehaald gaat worden is zeer de vraag, maar dat hangt niet af van deze biomassacentrale", aldus Fenna Swart, voorzitter van het Comité Schone Lucht. "Het feit dat hij er niet komt scheelt wel een hoop, want biomassa stoot meer uit dan gas- en steelkoolverbranding."

Overwinning voor de natuur

Ze noemt de beslissing een overwinning voor de natuur en biodiversiteit: "De champagne gaat vanavond open." Tegelijkertijd is ze kritisch: "Nu Vattenfall zelf besluit om niet door te gaan met de centrale dienen ze ook geen nieuwe vergunningsaanvraag in. Dat betekent dat de Raad van State geen uitspraak doet over de natuurvergunning." Het Comité wilde juist wel dat die uitspraak er kwam: "Dat is belangrijk omdat het gaat over de stikstofruimte, en die heeft gevolgen voor alle lopende stikstofzaken in Nederland."