IJmond geniet van de laatste zonnige dag van het jaar: 'Maar niet de laatste mooie dag'

Als je het niet wist, zou je denken dat het vandaag een zomervakantiedag was in de IJmond. Twintig graden en een stralende zon, dat krijgen we dit jaar waarschijnlijk niet meer. Toch kijken de mensen in de IJmond met vertrouwen naar de herfst en winter: “Vandaag is misschien de laatste zonnige dag, maar zeker niet de laatste mooie dag.”