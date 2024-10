Regenbooggemeenschap registreert 300 procent meer discriminatiemeldingen

Nee, niet iedereen was enthousiast toen The Diverse Agency, een talentenbureau voor onder meer dragqueens, het idee opperde voor een eigen antidiscriminatiemeldpunt. Maar inmiddels staan de politie, de gemeente en discriminatie.nl (voorheen Meldpunt Discriminatie) volledig achter RITA.

"In het begin vonden ze het allemaal best wel spannend", vertelt Gianna Tomiyama, medeoprichter van The Diverse Agency. "De geluiden waren wel enthousiast, maar ook van 'eerst zien, dan geloven'."

Verrijking

Dat geloof is er inmiddels, zegt discriminatie.nl-werknemer Debbie Koekkoek. "Maar drie procent van de mensen die discriminatie meemaakt, meldt dat. Dat is weinig. Ik denk dus juist dat RITA heel goed is, omdat het door mensen uit de community gemaakt wordt, zodat mensen er vertrouwen er in hebben."

Ook de Amsterdamse politie noemt de komst van RITA een verrijking. "Wellicht kunnen we in de toekomst nog meer samen optrekken om discriminatie en geweld tegen de regenbooggemeenschap in kaart brengen", zegt een politiewoordvoerder.

RITA is afgelopen zomer gelanceerd tijdens de Pride op de Dam. De gedachte: voor homo's, lesbiennes en andere queers moet de drempel om melding te doen van discriminatie en geweld omlaag.