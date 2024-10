Wirwar van wegomleidingen zorgt voor chaos op Haarlemse Houtplein

De afsluiting van de Houtbrug, die het Houtplein met de Grote Houtstraat verbindt, test vooral het geduld van fietsers. Net toen het einde van de werkzaamheden in zicht leek, werd de boel opnieuw opgebroken voor rioleringswerk. Dit duurt waarschijnlijk nog tot februari.

"Het lijkt wel de bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam," zegt een man, zoekend naar de juiste omleidingsroute. "Het blijft maar duren."

Veel borden kloppen niet. Zo wijst een pijl fietsers vanuit de Grote Houtstraat naar de omleiding via de Wagenmakerslaan. Die ligt rechts van de brug, maar de pijl wijst naar links.



Volgens buurtbewoners zullen we werkzaamheden tot zeker februari duren. D66 stelt vandaag vragen over de situatie rondom het Houtplein in een commissievergadering.