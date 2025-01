Nieuwsgierige Ouderkerkers willen mysteries onder historische Amstelkerk ontrafelen

Het liefst steken de mannen direct een schep in de grond, maar Europese wetgeving die cultureel erfgoed in de bodem moet beschermen, maakt dat onmogelijk. "We zijn gewoon heel nieuwsgierig", vertelt lid Alex de Boer, die dicht bij de kerk woont. "Woon je bij de oudste plek van Amstelland en dan weet je er zo weinig van."

Want de eerste bewoners van Amstelland vestigden zich in het huidige Ouderkerk, blijkt uit documentatie uit het jaar 1105. Ter vergelijking: Amsterdam wordt pas 170 jaar later voor het eerst genoemd. Beiden zijn verrezen uit een drassig moeras dat is drooggelegd.

Vier kerken

De eerste bewoners bouwden al snel een kerk op de plek waar nu de Amstelkerk staat. Het huidige gebouw is de vierde kerk op diezelfde grond. De historische vereniging baalt ervan dat de eerste periode nauwelijks is gedocumenteerd. "Van de eerste 300 jaar weten we geen bal", zegt De Boer. Daarom willen ze in de grond op zoek gaan naar meer informatie.