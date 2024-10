Zomers zonnetje buiten, maar binnen bij De Boet is het al volop kerst

Met een heerlijk zonnetje en een temperatuur van 21 graden was het vandaag het perfecte weer voor een terrasje. Toch kon voor sommigen de kerst niet vroeg genoeg beginnen. Bij Tuincentrum De Boet in Hoogwoud kwamen kerstliefhebbers al volop aan hun trekken. Zingende ijsberen, een bos vol kerstbomen en kerstdecoraties zo ver het oog reikt: het was er allemaal. "Ook al is het kortebroekenweer, dat maakt ons niets uit", aldus twee kerstfanaten.