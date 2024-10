Corina Dekker krijgt hoogste trainersdiploma: "Wil zo snel mogelijk het veld op"

Hesterine de Reus

Door het afronden van de cursus is Dekker de vijfde vrouw ooit met het hoogste trainersdiploma. Ze komt daarmee in een rijtje met Vera Pauw, Sarina Wiegman, Jessica Torny en Hesterine de Reus. De laatste tijd is er wat ophef rondom De Reus ontstaan na een paar uitspraken als trainster van de Ajax Vrouwen.

"Dat hoort er nou eenmaal bij als publiek figuur", weet de inwoner van Wormer. "Dan maakt het niet uit of je bij de mannen van Ajax of vrouwen van Ajax zit. Iedere uitspraak wordt door de media dan op een weegschaal gelegd. Zij is daar niet de enige in."

Als afsluiter van de dag wordt er nog een etentje georganiseerd. "Het is leuk om elkaar weer even te zien, want we zijn in mei al geslaagd. Dit is voor mij een mooie afsluiter."