Haarlem pakt lerarentekort aan: "Verdient helemaal niet slecht"

Haarlem kampt, net als de rest van Nederland, met een tekort aan leraren in het basisonderwijs. Met een nieuwe campagne willen Haarlemse onderwijspartners dit probleem aanpakken. "We zien dat er op lange termijn echt krapte op de arbeidsmarkt ontstaat", zegt Annette Wolthers, bestuurslid van de onderwijsstichting Spaarnesant. De online campagne helpt jongeren ontdekken of een carrière in het onderwijs bij hen past, met verschillende tests op hun website.

Negatief imago

Volgens Wolthers moeten we af van het negatieve imago dat aan het onderwijs kleeft om jongeren te motiveren voor het basisonderwijs. "Lang heerste het idee dat je als leerkracht te maken hebt met hoge werkdruk en slecht salaris, maar dat is al geruime tijd niet meer zo", legt ze uit. Leraar Sid bevestigt dit: "Als startende leerkracht verdien je nu 3.500 euro bruto, dat is helemaal niet slecht."

Hoewel het hogere salaris Sid motiveert, was geld nooit zijn belangrijkste drijfveer. De waardering van zijn leerlingen vindt hij onbetaalbaar: "Je maakt kinderen gelukkig die nog jaren aan je terugdenken." Sid geeft onder andere muziekles en merkt hoe enthousiast zijn leerlingen daarop reageren. "Na school kwamen ze terug om naar mijn gitaar te luisteren, dat geeft een speciaal gevoel."

Eigen stad

De onderwijspartners willen ook laten zien hoe aantrekkelijk Haarlem is om in te studeren en te werken. "Veel Haarlemse scholieren gaan na de middelbare school ergens anders heen, en dat is prima, maar er is ook een alternatief", zegt Wolthers.

Dat alternatief bevalt pabo-student Pien Hartendorp goed. Pien, die in Haarlem is opgegroeid, zit in het laatste jaar van de lerarenopleiding aan Hogeschool Inholland. Tijdens haar studie liep ze op verschillende Haarlemse scholen stage. "Als je in je eigen stad werkt, weet je goed wat er in de wijken speelt onder kinderen." Ook het Haarlemse studentenleven vindt ze fijn. "Er zijn allerlei verenigingen en studentenkroegen. Je hoeft niet naar Amsterdam te verhuizen om gezelligheid te vinden."