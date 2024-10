Wéér raak: tweetal steelt dure auto-onderdelen

Het gebeurt die nacht rond 03.00 uur aan de Robert Kochstraat. Het gereedschap is al meegenomen en beide heren weten precies waar ze moeten zijn. Ze komen op de fiets en vertrekken al snel met de buit.

De omvang van de schade is onbekend, maar dit gaat niet om een goedkope auto en de onderdelen zijn ontzettend kostbaar. De schade kan oplopen tot in de duizenden euro's.

Gebeurt vaker

De politie kan niets zeggen over de seriematigheid van dit incident. Maar het staat wel vast dat het vaker in onze provincie gebeurt. Er zijn gevallen bekend in Kennemerland, Haarlem, Haarlemmermeer, de IJmond en Zaanstad.