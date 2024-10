Hardloper én lasser Tesfu debuteert op Amsterdam Marathon: "Lopen na het werk is zwaar"

Om topfit aan de start te verschijnen komende zondag loopt Tesfu gemiddeld 200 kilometer in de week. "Na een hele dag werken en dan nog op de band lopen, is erg zwaar. Daardoor ben ik er wel klaar voor om mijn debuut te maken op de Amsterdam Marathon", stelt Tesfu.

Op zijn werk lopen ze ook met hem weg, vertelt collega Raymond Groen. "Hij steekt ontzettend veel tijd in de sport. Het is jammer dat we hem door het vele sporten wat minder zien. Het is een geweldige en fantastische jongen."