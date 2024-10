Drie Noord-Hollanders aangehouden in grote internationale plofkraakzaak

Het gaat om een man van 30 uit Velsen, een man van 25 uit Purmerend en een 24-jarige uit Edam. Alledrie zijn ze aangehouden in hun woonplaats, bevestigt een woordvoerder van de Duitse politie. Ook zijn er mobieltjes en datadragers, zoals laptops, in beslag genomen.

Miljoenen aan buit en schade

Justitie in de deelstaat Rijnland-Palts houdt de groep verantwoordelijk voor zeker twaalf plofkraken op geldautomaten in Duitsland tussen 2022 en dit jaar. De buit en de schade zouden in de miljoenen euro's lopen. In Rheinland-Pfalz alleen al veroorzaakten zes plofkraken een schade van 1,5 miljoen euro, volgens het Duitse openbaar ministerie.

In Duitsland zijn verschillende gebouwen in en rond Mainz doorzocht, en in Frankrijk vond een doorzoeking plaats in Neuville-sur-Saône, ten noorden van Lyon. Europol meldt dat de groep daar een autoverhuurder gebruikte om vluchtauto's te regelen. Het zou ook hun schuilplaats zijn geweest.