Museum van de Geest in Haarlem op rand faillissement

Het museum is gevestigd in het eeuwenoude pand aan de Schotersingel, net ten noorden van het station. Het gebouw staat ook bekend als Het Dolhuys.

Bij de ingang hangt een affiche met een oproep om geld te doneren, want ze steken niet onder stoelen of banken dat de financiële crisis is groot. Het is nog maar de vraag of het museum de kerst haalt. Eelco Damen is sinds begin maart de interim-bestuurder van het noodlijdende museum.

"Het museum gaat op een heel vernieuwende manier om met mentale gezondheid. Dit pand kent een lange geschiedenis in de psychiatrie. Wij laten zien hoe nu wordt omgegaan met mensen met mentale problemen en hoe je zorgt dat je mentaal gezond blijft. Dat is uniek voor Nederland", vertelt Damen.

Schulden zijn opgelopen tot 2,5 miljoen

Door de coronaperiode en een te ambitieus beleid zijn de schulden opgelopen tot maar liefst 2,5 miljoen euro. De huur wordt al een tijd niet meer betaald aan de gemeente. Ook de belastingdienst heeft nog een flink bedrag te goed. Een faillissement ligt op de loer.

Damen: "Het is echt twee voor twaalf. We hebben bij diverse instanties subsidies aangevraagd, maar dat is afgewezen. De bodem van de schatkist is bereikt, ik weet niet of we na november de salarissen nog kunnen betalen."

