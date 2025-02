’t Vòlledams valt in de categorie bedrêigde toale, net as alle Néjderlânse stréjktoale. Het Volendamse dialect staat onder druk omdat steeds meer jonge mensen geen Volendams meer aanleren, maar alleen Nederlands. En daarom besteedt NH Nieuws in de week van 't Vòlledams dialect veel aandacht aan deze taal, die een eigen grammatica en vooral een eigen woordenschat heeft.