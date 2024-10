Geheime en verborgen barren in 't Gooi: alleen op uitnodiging

Mensen die de eerste avond in de geheime bar willen bezoeken, want er volgen er meer, zullen hun best moeten doen Joël of Sietzke te vinden via social media. Als geïnteresseerden hen eenmaal gevonden hebben, staan zij altijd iedereen persoonlijk te woord. Zo willen de geheimzinnige organisatoren alvast de beleving van een privéfeestje overbrengen.

"In 't Gooi weten mensen wel waar ze lekker eten kunnen vinden, maar de intieme sfeer van een cocktailbar waar je 'iets geks' kunt beleven, is er niet", legt Joël zijn drijfveren uit. Wat voor geks zich in zijn bar gaat afspelen, maakt hij niet bekend, maar denk onder andere aan 'burlesk' uit de woelige jaren twintig.

Doe maar een kapseltje

Joël komt zelf uit de internationale creatieve wereld en bezoekt vaak speakeasies in bijvoorbeeld Barcelona of San Francisco. De geheime bar in Barcelona is voor de argeloze bezoeker gewoon een kapperszaak. Maar als je in een speciale stoel gaat zitten en om een specifiek kapsel vraagt, opent zich de geheime deur naar de nóg geheimere bar.

Joël heeft al in het geruchtencircuit gehoord dat vooruitstrevende mensen "Eindelijk ook in 't Gooi!" verzuchtten, toen ze erachter kwamen dat er ergens in hun eigen omgeving een verborgen cocktailbar zou komen.

Toch is het begrip niet nieuw in 't Gooi. Joël vertelt dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw een bepaalde beroepsgroep - hij wil niet vertellen welke - ergens in deze contreien een geheime locatie had om te kunnen borrelen. Het bleek later een volwaardig café, maar voor buitenstaanders totaal onbekend en niet te zien.

Geheime bar in Blaricum

Ook tegenwoordig zijn er nog publieke geheimen. Zo zit er een bar verborgen in een villawijk in Blaricum. Op sociale media doen verhalen de ronde van wilde feesten in de zogeheten Elephant Bar. En het lijkt er op dat je in deze bar, die van een bekende ondernemer is, ook alleen op uitnodiging binnenkomt.

Op herhaaldelijke pogingen van NH Gooi om in contact te komen, heeft de eigenaar niet gereageerd. Desgevraagd laat de gemeente Blaricum weten niet op de hoogte te zijn van de bar. Wel is bij de gemeente bekend dat er geen horecavergunning op de locatie is verstrekt. Eigenlijk dus precies zoals het hoort bij een clandestiene kroeg.

Lekker stiekem

Bij Joël draait het in elk geval om de 'lol en liefde' om mensen een beleving mee te geven. En gasten vinden het leuk om deelgenoot te zijn van iets stiekems.

Hij hoopt wel dat bezoekers na de eerste avond hun ervaring delen met anderen. Maar niet dat ze verklappen waar het is. "Mensen moeten er wel iets voor doen", zegt hij met een knipoog.