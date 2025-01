Tim reist in zijn uppie door Amerika, slaapt bij een ex-crimineel en lift met een vliegtuig

In zijn video's is te zien hoe Tim regelmatig zonder eten naar bed moet en dat hij vaker nee dan ja te horen krijgt op de vraag of hij mag blijven slapen. Tim: "Wat mij het meest is bijgebleven, zijn de mindere momenten. Dat hoort er ook gewoon bij. Voornamelijk de eerste dag in Los Angeles vond ik extreem heftig."

Gevaarlijke straten, honger en geen slaapplek

Hij heeft daar zes uur lang gezocht naar een slaapplek. "De straten zijn mega gevaarlijk, maar ik kon geen slaapplek vinden", schetst Tim de situatie. Tijdens zijn avontuur heeft hij alleen geld op zak om de video's te kunnen maken. Uiteindelijk krijgt hij van een man geld om in een hostel te slapen. "Dan hoor je in de video ook de emotie in mijn stem."

Tim is in zijn eentje en dat maakt de reis af en toe wel eenzaam. "Voornamelijk in de avonden", legt hij uit. "Overdag ben ik super afgeleid door de mooie dingen om mij heen." En als Tim zich bijvoorbeeld moet verstoppen achter een fastfoodketen, omdat hij weer geen slaapplek kan vinden, voelt hij zich in het grote land nog meer alleen.

Om zich minder alleen te voelen, belt hij graag naar zijn familie, vrienden en vriendin in de Zaanstreek. "Het is geen gemis, maar missen. Ik heb heel veel zin om iedereen weer te zien."

Als lifter met een vliegtuig mee

Maar voor het zover is, hoopt hij nog wat bijzondere dingen mee te maken. Al is het wel moeilijk om zijn favoriete lift te evenaren. Hij mocht namelijk mee met een vliegtuig. "Dat is toch een droom van elke lifter. Ik wist dat het zou kunnen gebeuren in Amerika, maar dat heb ik nooit hardop uitgesproken." Met degene die de lift heeft aangeboden is Tim ook goed bevriend geraakt.

Tekst gaat door onder de video.