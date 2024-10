Politie vindt explosief bij inval in seniorenflat Purmerend

Een groot arrestatieteam van de politie viel gisteren een seniorenflat aan de Da Palestirnastraat in Purmerend binnen, met 'wapens en slijptollen', vertelt een getuige aan NH. “Ze hebben een man geblindeerd uit het huis gehaald. Er waren zo’n 10 tot 15 politiemensen bezig. Het was behoorlijk indrukwekkend,” zegt een buurman.

De politie laat aan NH weten dat de aanleiding van de inval een explosie bij een woning in Amsterdam is. Om welk incident in de hoofdstad het precies gaat, wil de woordvoerder 'in verband met het onderzoek' niet zeggen.

Zakken met pillen

Urenlang werd er gister gewerkt. De politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zijn tot diep in de nacht bezig geweest. Getuigen omschrijven hoe 'grote witte tonnen' en dozen door de politie in beslag zijn genomen.

Een andere buurtbewoner heeft de actie van begin tot eind meegekregen en vertelt over de 'zakken met pillen' die door de politie naar buiten werden gesjouwd. De politiewoordvoerder bevestigt dat er spullen gerelateerd aan drugs zijn gevonden in de woning. Ook troffen zij een explosief aan. Een man (38) en vrouw (57) zijn opgepakt.

Een buurvrouw is woensdagochtend nog steeds in shock. “Ik hoorde niks, maar toen ik de politie zag, schrok ik me rot. Het leek wel oorlog,” zegt ze.