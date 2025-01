Tuitjenhorners voelen zich door gemeente aan lot overgelaten bij 'eigen' bouwproject

Waar bij het eerste plan, dat in 2022 door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, nog veel inbreng van CPO Tuitjenhorn wordt meegenomen, is dat bij het tweede plan anders. Dat wordt door een externe partij in opdracht van de gemeente gemaakt. Nadat ook dat vorig jaar wordt afgeschoten, wordt nu - schijnbaar in het geheim - gewerkt aan een nieuw plan.

De gemeente laat zich ook tegenover NH Nieuws nog niet uit over een nieuw plan. Wel laat het weten dat 'de kans bestaat dat de ontwikkellocatie wordt vergroot'. Tim van Brederode bevestigt dat in de nieuwste plannen een groter gebied staat ingetekend.

De gemeente wil een groter plan, zodat het financieel haalbaarder wordt. Maar daarvoor zou de gemeente dan wel grond van particulieren moeten aankopen, die wellicht niet willen verkopen. Dit vergroot de onzekerheid voor de jongeren in de CPO.

Tijd om besluit te nemen

Het voelt nu voor de groep als een houdgreep, zegt Van Brederode. "We zitten in een raar vacuüm: we worden niet betrokken bij het proces, maar hebben wel recht op die woningen. En we kunnen er niet uit stappen, want dan wordt de grond aan een andere partij aangeboden. Maar we horen ook al maanden vrijwel niets. Elke maand is er een kort overleg met de gemeente, waar we worden bijgepraat, maar tegelijkertijd maar weinig horen. Het hele voordeel van een CPO is voor mij inmiddels weg: er is vertraging en goedkoop bouwen lukt ook al niet meer."

Hij vindt dat het tijd is om een besluit te nemen, zeker nadat na het vorige plan was geoordeeld dat het woningbouwplan financieel onhaalbaar was. Daarbij kijkt hij met name het gemeentebestuur en verantwoordelijk wethouder Simco Kruijer aan. "Zorg dat je het project financieel haalbaar maakt óf oordeel dat het niet haalbaar is en ga het ergens anders proberen." Op de ambtenaren heeft hij geen kritiek: "Zij doen ook maar wat ze kunnen."

Overwegen juridische stappen

Van Brederode vervolgt: "Wij hebben als CPO al 100.000 euro aan kosten gemaakt voor de inhuur van architecten en bouwbegeleiders bij het maken van de plannen. We hadden die kosten nooit hoeven maken als de gemeente ons niet vroeg om mee te denken bij het maken van de woningbouwplannen. Daarom overwegen we juridische stappen tegen de gemeente om schadeloos te worden gesteld. Wat mij betreft, is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Toch zal ik het nog niet doorzetten, want het zorgt voor alleen maar meer vertraging en slechtere verhoudingen. Maar ik houd het wel in mijn achterhoofd als optie."