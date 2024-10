Definitief streep door biomassacentrale bij Diemen

Biomassa blijft nog wel in andere delen van de stad een belangrijke warmtebron, in Nieuw-West, Noord en de Sluisbuurt bijvoorbeeld, vanuit de biomassacentrale van het AEB. De bedoeling is dat ook daar uiteindelijk wordt overgegaan op aardwarmte en restwarmte van datacenters, maar dat gaat nog wel even duren aangezien er afspraken zij gemaakt met het AEB die tot 2047 lopen.

De rol van een complex als in Diemen is voor de gemeente van groot belang om de doelstelling om in 2040 aardgasvrij te zijn te halen. De gemeente is er blij mee dat Vattenfall aan de slag gaat met alternatieven, nadat er al meerdere klappen zijn geïncasseerd in de transitie.

Zo liet energieleverancier Eneco eind juni al weten toch niet te gaan zorgen voor een warmte- en koudevoorziening in een deel van Oost en stopt Vattenfall volledig met het aanleggen van warmtenetten in bestaande wijken. Daar bovenop werd vorige week ook nog duidelijk dat de plannen om 10.000 woningen in Zuidoost te verwarmen met warmte uit datacenters ook niet doorgaat. Volgens de leveranciers zijn de plannen 'te onrendabel'. De gemeente overweegt vanwege het terugtrekken om een gemeentelijk warmtebedrijf op te zetten, de verkenning daar naar loopt op het moment.

40 miljard

Het kostenplaatje voor de warmtetransitie is er ook eentje waar je u tegen zegt. De verwachting is dat de plannen zo'n 40 miljard euro gaan kosten. Zo moeten de warmtesystemen worden aangelegd, moeten woningen worden geïsoleerd en moeten er ruim duizend 'warmtehuisjes' komen in de stad om de warmte naar de woningen te krijgen.

Dat bedrag kan nog hoger uitvallen als er minder warmtenetten worden aangelegd dan de gemeente verwacht, omdat mensen kiezen voor een ander alternatief. Voor een warmtepomp moeten bijvoorbeeld meer elektriciteitsleidingen worden verzwaard, wat de kosten weer doen oplopen.