112-blog | Auto rijdt in sloot Middenbeemster • Twee minderjarigen verdacht van straatroof Heerhugowaard

Een derde verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de overval op een opticien in Landsmeer op 19 maart 2024. De verdachte, een 18-jarige man uit Amsterdam, werd op dinsdag 15 oktober vroeg in de ochtend door een arrestatieteam gearresteerd. Eerder werden al twee andere 18-jarige Amsterdammers verhoord in deze zaak, maar zij zitten niet meer vast.



De opticien aan De Nieuwe Gouw werd rond half tien vanochtend overvallen door twee daders. "Het is wel schrikken zo op klaarlichte dag", zei een andere voorbijganger. "Ik hoorde een helikopter boven de winkel cirkelen." Medewerkers van de winkel tegenover de opticien hoorden een harde knal. "Ik dacht die is neergeschoten, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt."