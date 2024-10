Ellis zoekt nieuwe baasjes voor gedumpte konijnen

Een wit Angora konijn is samen met een bruine gevonden in Andijk. Weer een zwart konijn liep los in Spanbroek. "In het wild overleven deze dieren het niet", legt Ellis uit. Dus neemt zij ze mee naar haar haar achtertuin. "Het zou fijn zijn als de eigenaren zich melden of nieuwe baasjes. Een een donatie in de vorm van voer, hooi of stro wordt gewaardeerd", aldus Ellis.