Een regenboog aan weersoorten: zonnige dagen, regen en wind

Vandaag begint op de meeste plaatsen bewolkt, met lokaal kans op een spatje regen. In de loop van de ochtend trekt de bewolking weg en maakt deze plaats voor de zon. De temperatuur loopt dan op tot zo’n 21 graden.

Zonnig herfstweekend

De wind waait uit het zuidoosten en is matig van kracht. Langs de kust en op het IJsselmeer wordt de wind vanavond een stuk steviger.

Morgen en vrijdag krijgen we te maken met bewolking en regen. De temperatuur blijft hangen rond de 19 tot 20 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is er kans op regen.

Het weekend verloopt grotendeels droog, met af en toe zon en een temperatuur van zo’n 18 graden. Daarna verwacht NH-weerman Jan Visser weer klassiek herfstweer en zal de temperatuur flink dalen.