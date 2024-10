Huren in vrije sector opnieuw duurder en 'aanzienlijke stijging' in verkoop huurwoningen

Dat blijkt uit de cijfers van woonplatform Pararius, die de prijsontwikkelingen in de vrije sector vier kaar per jaar analyseert. Ondanks dat de huurprijs het afgelopen jaar steeg, is de prijs voor een vierkante meter het afgelopen kwartaal juist een klein beetje gedaald. In het tweede kwartaal betaalde je 27,52 euro, dat is nu gezakt naar 26,96 euro. Desondanks is Amsterdam nog steeds veruit de duurste plek in het land en kost een vierkante meter hier gemiddeld 4 euro duurder dan in de op een na duurste stad, Amstelveen.

De vierkantemeterprijs zal volgens Pararius volgend jaar niet per se verder dalen. Het afgelopen kwartaal zijn er namelijk in verhouding meer grotere huurwoningen verhuurd dan in de voorgaande kwartalen. De prijs voor een vierkante meter ligt in grotere woningen gemiddeld gezien ook wat lager.

Huurwoningen in de verkoop

Wat Pararius ook ziet, is dat er sprake is van een 'aanzienlijke stijging' in de verkoop van vrijgekomen huurwoningen. Afgelopen kwartaal ging dat om ruim 2000 woningen die werden aangeboden. Volgens het platform ligt het absolute aantal van deze 'uitponding' nog stukken hoger.

De cijfers weerspiegelen de trend waarbij particuliere beleggers ervoor kiezen om hun vrijgekomen huurwoningen te verkopen, in plaats van opnieuw te verhuren. "Mede door strengere regelgeving en hogere belastingdruk op de huurmarkt door de Nederlandse overheid." Wat opvalt is dat de voormalige huurwoningen die worden verkocht kleiner zijn dan de gemiddelde huurwoning, met zo'n 14 vierkante meter.