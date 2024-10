Rechtszaak gruwelijke 'kloostermoord' vandaag van start

Ruim een week later wordt het stoffelijk overschot van Elias Assaf gevonden. Een deel van zijn lichaamsdelen zit in een koffer en vuilniszakken, achterin de auto van Emad A. in Arnhem. Hij wordt opgepakt.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen ruzie gekregen in het huisje. In verhoren bekent de Egyptenaar inderdaad betrokken te zijn geweest bij de dood van Assaf, maar hoe precies, vertelt hij dan nog niet.

Op aanwijzingen van A. worden andere delen van het lichaam van Assaf in Duitsland opgegraven. Volgens het OM toont onderzoek aan dat A. zijn ex-collega met een bijl of hakmes heeft gedood en het lichaam in stukken zaagde.

Buurt geschokt

"Zoek je de plek van de moord, daar", wijst een buurtbewoner in de zomer daarna de verslaggever van NH naar het kleine woninkje. Omwonenden zeggen niks van de gruwelijkheden te hebben gemerkt, maar de schrik is voelbaar.

De aangedane vrouw die direct naast het nonnenhuisje woont - slechts een dunne muur scheidt de woningen - was in die periode op vakantie.

"We zijn pas op de hoogte gesteld door de politie na de aanhouding van de verdachte", liet het bisdom destijds aan NH weten. "Dat het mogelijk in het huisje is gebeurd was een grote schok. Wij kenden het slachtoffer niet. Hij logeerde niet bij ons."