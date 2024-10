Rechtszaak gruwelijke 'kloostermoord' Heiloo van start, hoe zat het ook alweer?

Zelf zegt de verdachte in een politieverhoor dat hij 'met toestemming van het klooster een bijl, mes en zaag had aangeschaft' om een douche in zijn nieuwe tijdelijke woning te bouwen. A. is psychiatrisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Nabestaanden

De zitting begint morgenochtend in de rechtbank van Amsterdam. Of de nabestaanden van Assaf morgen bij de rechtszaak aanwezig zijn, is niet duidelijk. Eerder gaf hun advocaat aan dat visumaanvragen uit Syrië en Libanon door 'achterdocht bij de IND' op zich laten wachten.

In Heiloo, met name rondom het Onze Lieve Vrouw Ter Nood, heeft de moord grote indruk gemaakt. "Deze vreselijke gebeurtenis staat zo haaks op de core business van het heiligdom. Het komt ineens heel dichtbij. Dat is heel vreselijk," aldus bisdom-woordvoerder Wits destijds in een reactie.