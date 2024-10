Wethouder opent 'xtc-winkel' in Amsterdam: "Zelf ook weleens wat geprobeerd"

"Dus voor mij nu even niks", zei de wethouder. "Maar het feit is, heel veel mensen gebruiken het. En het feit is ook dat die de hele 'war on drugs', het verbieden, repressie, bestrijden, ook niet werkt." Het is in lijn met de boodschap die burgemeester Halsema twee jaar geleden verspreidde.

Peter Holla, sinds begin deze maand de nieuwe hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, zegt dat dat niet betekent dat de politie niet meer achter drugscriminelen aan hoeft. "En het is ook niet zo dat die drugsoorlog mislukt is. We rollen nog steeds grote organisaties op die bezig zijn veel geld te verdienen aan drugs. Maar het is aan de andere kant ook zo dat we met alleen maar repressie het drugsprobleem niet oplossen."