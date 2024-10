Wethouder Gezondheid opent 'xtc-winkel' in West: "Zelf ook weleens wat geprobeerd"

Ook een muntje in een automaat in een discotheek zou volgens de initiatiefnemers een optie kunnen zijn. Vooraf wordt gevraagd om een identiteitsbewijs voor de leeftijd en een blaastest om uit te sluiten dat de drugs in combinatie met alcohol genomen wordt.

CDA-fractievoorzitter Rogier Havelaar is geen voorstander van het winkeltje, al vindt hij het wel knap gedaan. "Maar dit is nou precies mijn punt. We noemen het partydrugs. En dan gaan we hier vlak voor het ADE-festival de discussie voeren over hoe we het het beste kunnen reguleren. En ik sta gewoon voor een hele andere boodschap. Ik vind dat we het gesprek moeten voeren over dat partydrugs geen party is."

De xtc-winkel is tot 24 november door iedereen te bezoeken. Bezoekers wordt ook naar hun mening gevraagd.