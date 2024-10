Hoe red je duizenden kampeerders bij grote brand? Grootschalige rampenoefening

Camping Bakkum ligt op een kwetsbare plek. Vooral als het erg droog is, ligt brand altijd op de loer. Willemieke de Waal, directeur van de camping, heeft er een missie van gemaakt om de kampeerders hiervoor te waarschuwen. Maar wat als het toch gebeurt en de camping moet worden ontruimd?

Evacuatie

Om voorbereid te zijn op zo'n evacuatie trommelde de Veiligheidsregio meer dan honderd hulpverleners op en hulden ongeveer 250 vrijwilligers zich in de rol van slachtoffer. ''Natuurbranden zijn vooral de laatste jaren een serieus risico'', zegt Willemieke de Waal. ''Daarom is het zo belangrijk dat we met name de evacuatie oefenen.''

Geld

Krishna Taneja van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord benadrukt dat beheersing van natuurbranden een zorg is die regelmatige oefening vereist. Maar er is meer nodig. Taneja: ''Door droogte en wind is het heel moeilijk om hier een brand uit te krijgen. We hebben subsidie gevraagd aan het ministerie en krijgen ook daadwerkelijk geld om maatregelen te nemen. Zo komen er extra waterputten. Kortom, we zijn constant aan het kijken wat we kunnen doen om de risico's te verminderen.''

Of de rampenoefening goed is verlopen, kon de veiligheidsregio nog niet zeggen. Daarvoor moet eerst met alle partijen worden geëvalueerd.