Rob kreeg parkeerboete terwijl hij op een P+R stond: "De gemeente luistert niet"

Echt boos op de gemeente is Rob niet, maar hij is vooral geïrriteerd op de afhandeling. "Het is totaal niet mensgericht en je wordt niet gehoord, maar het vervelendste is dat je een procedure in wordt getrokken waar je helemaal niet goed in bent en die veel tijd kost. Het verbaast mij niet als dit een hobbel is die veel mensen niet willen nemen en daarom maar afhaken en betalen."

Naar de rechtbank hoeft Rob uiteindelijk niet te gaan, de gemeente laat na vragen van AT5 weten dat er 'helaas een fout is gemaakt bij het beoordelen van het bezwaar'. "We gaan zo snel mogelijk contact opnemen om excuses aan te bieden en dit recht te zetten. Daarnaast gaan we uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, zodat we dit in het vervolg kunnen voorkomen."

Boetelawines

Om de parkeerindustrie is veel te doen in de Stopera. Zaterdag publiceerde AT5 een onderzoek waaruit bleek dat onder meer controlebedrijf P1 een bonus krijgt als voldoende mensen worden beboet. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er Amsterdammers zijn die dertig of vijftig keer onterecht op de bon werden geslingerd.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de partijen PvdA, DENK, Lijst Ahmadi-Veldhuyzen en Lijst Kabamba raadsvragen aan het stadsbestuur gesteld. "Voor de fractie van de PvdA moet de menselijke maat bij het opleggen en het handhaven van boetes centraal staan, net als bij het in het bezwaar gaan tegen parkeerboetes."