Hilversumse man aangehouden na dodelijke schietpartij op sportpark Crailoo

Rond half zes gisteren werd het slachtoffer, een 21-jarige Utrechter, neergeschoten bij het sportpark, waar onder andere voetbalclub FC Hilversum en golfvereniging Spandersbosch gevestigd zijn. Getuigen meldden dat ze zeker vijf schoten en gegil hoorden. Ze zagen vervolgens hoe het slachtoffer werd gereanimeerd en later onder een wit laken werd bedekt, vertelden zij aan NH.

Arrestatie

De omgeving werd afgezet, en de recherche en forensische opsporing voerden een uitgebreid onderzoek uit, wat uiteindelijk leidde tot de arrestatie van de verdachte. De politie deelt op dit moment geen verdere details over de verdachte, die in volledige beperkingen zit. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. "We zijn op zoek naar aanvullende informatie en vragen mensen die meer weten of beelden hebben om zich te melden", aldus een woordvoerder.