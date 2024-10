Overvaller overmeesterd dankzij Zwanenburgs teamwork: 'Smeet een pakket naar z'n harses'

Dankzij die alerte voorbijgangers en handhavers zit één van de twee verdachten inmiddels vast. Het gaat om een 18-jarige Amsterdammer, die nog wordt verhoord. De ander is nog steeds voortvluchtig.

Achtervolging

Iets voor 14.30 uur stapt een man de winkel aan de Dennenlaan binnen en bedreigt het aanwezige personeel met een mes. Een van de medewerkers deinst daar niet voor terug en pakt het mes af. De overvaller vlucht daarop naar buiten, waar een tweede verdachte klaarstaat met een vluchtscooter.

De overvallers scheuren vervolgens over de stoep weg richting de Dennenlaan, en worden op de hielen gezeten door een medewerker van de Primera. Vanuit een winkel aan de overkant van de straat ziet een getuige hoe ook een tweede man de overvallers probeert af te stoppen. "Hij smeet een pakket naar z'n harses", zegt de winkelier tegen NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst.

De man die het pakket gooide speelde enkele momenten daarvoor onbedoeld ook al een cruciale rol bij de aanhouding. "Hij parkeerde zijn auto voor de scooter", vertelt de winkelier. De man kwam toevallig net een pakketje langsbrengen op de Dennenlaan. "Het was een flinke toestand."

De vlucht van de overvallers is door een onbekende getuige op beeld vastgelegd. In de video is te zien hoe de verdachten op de hielen worden gezeten door de Primera-medewerker. De man die met het pakket in z'n handen de kledingwinkel op nummer 64 wil binnengaan, bedenkt zich niet en gooit de doos richting de scooter.