Inzet van lijnbussen in de spits moeten overvolle buurtbussen ontlasten

Bij buurtbusvereniging WASE (Wervershoof-Andijk-Stede Broec-Enkhuizen) weten ze er alles van. Tien jaar geleden werd de reguliere buslijn geschrapt, omdat er te weinig reizigers waren om het rendabel te houden. Maar inmiddels vervoeren de vrijwilligers van lijn 438 zo'n 60 duizend passagiers per jaar.

"We mogen maximaal acht mensen meenemen, maar dat is in de spits onvoldoende. Maar ja, laat je dan zomaar iemand in de regen staan, omdat je niemand meer mag meenemen? Dat doe je toch ook niet", vertelt voorzitter Jan Visser van de buurtbusvereniging.

Een uur eerder bij de halte om mee te kunnen

Het zijn verhalen die Statenlid Simon Dijk uit Enkhuizen ook hoort. "Ik sprak mensen die van Venhuizen naar Hoorn moeten en dan maar een uur eerder bij de halte gaan staan, om er zeker van te zijn dat ze op tijd meegenomen worden."

Hij maakt zich ook zorgen om de passagiers die soms toch in de al volle bussen worden meegenomen. "Die moeten op de grond zitten. Daarmee komt ook de veiligheid in het geding." En dat willen ze ook niet bij buurtbusvereniging De Noordkop. Hun lijn 416 tussen Schagen en Kreileroord zit in de spits ook vol.

Ook drukte bij buurtbus de Noordkop

"Onze chauffeurs staan nu regelmatig voor de keuze: als er nog maar één plek is en er staan drie mensen bij de halte. Ja, wat doe je dan? Dan moeten er dus mensen blijven staan. Dat willen we eigenlijk niet, maar we mogen ze wettelijk niet meenemen", legt Paul Fortgens van de vereniging uit.

In Enkhuizen rijden er in de ochtendspits nu zelfs twee bussen achter elkaar aan. En ook 's middags wordt er vaker gereden. Dat helpt wel, maar onvoldoende. Bovendien legt het een flinke druk op de vrijwillige chauffeurs. Ook buurtbus de Noordkop gaat de dienstregeling aanpassen. "We gaan 'slimmer' rijden. We willen de vroegste en drukste ritten ondersteunen met eigen bussen. Hoe we dat gaan doen dat gaan we de komende weken bekijken."

Gedeputeerde kijkt naar lijnbus als oplossing

De problemen bij de twee buslijnen zijn ook bekend bij OV-gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA). Het verzoek van Statenlid Simon Dijk om in de spits grotere lijnbussen in te zetten, kon op bijval rekenen van de gedeputeerde. Maar, zo zei Olthof er wel bij, het betekent niet dat er gelijk morgen al extra bussen gaan rijden.

"Voor een vaste lijndienst is het de vraag hoe snel er grotere bussen én chauffeurs beschikbaar zijn. Gelet op de personeelstekorten in het openbaar vervoer zorgt dat waarschijnlijk nog voor uitdagingen", aldus een woordvoerder. Ook wil de provincie zorgvuldig omgaan met de vrijwilligers die juist verantwoordelijk zijn voor het succes van de buurtbus. Vindt ook Statenlid Dijk.