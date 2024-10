Kerken, orgels en de gevangenis: 6 plekken die je níet verwacht bij ADE

Van Gogh Museum

Waar normaal streng toezicht wordt gehouden op stilte en rust, is dat deze avond absoluut niet de bedoeling. Want muziek is ook een vorm van kunst en daarom is het ook weer niet zo gek dat er een ADE-opening is in het Van Gogh Museum.

Eefje de Visser zal daar een unplugged optreden geven: zonder band of begeleiding maar met een akoestische gitaar, piano en een paar vocalisten.

En dat is volgens programmacoördinator Van der Weijden bijzonder voor ADE. “Eefje staat normaal bekend om elektronische popmuziek; ze heeft er zelf voor gekozen om in het Van Gogh Museum unplugged te spelen. Dat past wel weer goed in de intieme setting van het museum. Daarnaast komt er een ledscherm met speciaal gemaakte visuals die het optreden zal versterken. Het is de eerste keer dat er een ADE-feest wordt gehouden in het Van Gogh Museum."'