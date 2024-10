200 uur taakstraf voor vrouw die 172.500 euro verduisterde bij Hilversums bedrijf

Twee weken geleden moest de 39-jarige vrouw voor de rechter komen. Daar werd duidelijk dat ze als administratief medewerker van Salta Group B.V., een opleidingsorganisatie in Hilversum, jarenlang in het geheim geld naar zichzelf heeft overgemaakt. In totaal was dit bijna 172.500 euro.

Tijdens de zitting vertelde ze dat ze zich erg schaamde voor wat ze had gedaan. "Mijn geweten knaagde aan mij, en toch ging ik door", zei ze. Met het geld wat ze naar zichzelf overmaakte, wilde ze een schuld bij de belastingdienst afbetalen. Toen deze eenmaal was afgelost, ging ze door. Ze maakte luxe reizen en kocht dure kleding. "Ik kon niet meer stoppen. Ik heb het allemaal opgemaakt", vertelde de Soestenaar.

Veel spanning

Hoewel de vrouw aangaf dat ze wist dat het niet juist was wat ze deed, voelde ze zich niet schuldig tegenover het bedrijf. "In de jaren dat ik er werkte, hing er een heel slechte sfeer binnen Salta. Er was veel spanning op werk. Er was geen oog voor je, geen waardering. Ik deed het daarom misschien ook uit boosheid."

De financieel directeur zegt deze sfeer niet te herkennen.

Oordeel rechtbank

De officier van justitie eiste twee weken terug een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Ook moet ze al het geld terugbetalen aan Salta Group. De rechtbank vertelt vandaag dat ze hier gedeeltelijk in meegaan. Wel is de taakstraf wat lager: 200 uur.

"De vrouw heeft haar oud-werkgever groot financieel nadeel toegebracht. Ze is geraffineerd te werk gegaan om haar handelen te verhullen. Ze heeft alleen aan haar eigen financiële gewin gedacht, we rekenen dit haar zwaar aan", laat de rechtbank weten.

Toch willen ze afzien van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, omdat ze het geld moet terugbetalen. "Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal vergaande negatieve gevolgen hebben voor de mogelijkheid voor de vrouw om betaald werk uit te voeren. Daar is de oud-werkgever, de maatschappij, noch de verdachte bij gebaat."