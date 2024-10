Raadsvragen na AT5-publicatie over de parkeerindustrie

PvdA, DENK, Lijst Ahmadi-Veldhuyzen en Lijst Kabamba hebben raadsvragen aan het stadsbestuur gevraagd omtrent de kwestie.

"Perverse prikkels"

"Het kan niet de bedoeling zijn dat Amsterdammers financieel in de knel raken door een opeenstapeling van boetes. Ook kan het niet de bedoeling zijn dat perverse prikkels in het contract met de uitvoerder P1 leiden tot (financiële) problemen bij huishoudens", aldus PvdA-raadslid Farley Asruf. Hij wil onder meer weten in hoeverre er sprake is van financiële beloningen voor P1 en waarom er gekozen is voor een bonus-constructie.

De andere drie raadspartijen willen onder meer weten welke afspraken er zijn gemaakt om te zorgen dat het aantal onterechte boetes beperkt blijft. Ook willen zij weten wat er gebeurt met boetes die voortkomen uit kleine foutjes, zoals parkeren in een verkeerde zone of te laat een parkeervergunning verlengen.

Tientallen onterechte boetes

Uit onderzoek van AT5 blijkt dat er Amsterdammers zijn die dertig of vijftig keer onterecht op de bon werden geslingerd. Als zij hun recht willen halen, moeten ze tegen iedere afzonderlijke boete bezwaar maken. Het kan soms een jaar duren voordat die bezwaren zijn afgehandeld en de boetes worden kwijtgescholden.

"Voor de fractie van de PvdA moet de menselijke maat bij het opleggen en het handhaven van boetes centraal staan, net als bij het in het bezwaar gaan tegen parkeerboetes", aldus Asruf.