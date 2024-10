Druiven rot, overrijp of ingedroogd: slechtste wijnoogst in 20 jaar in Wognum

Het is oogsttijd bij wijngaard Saalhof in Wognum. Zo'n tien trouwe werknemers knippen de trossen druiven los van de rank. De diverse kratten vullen zich snel, maar de knipploeg is veel eerder klaar dan voorgaande jaren. De slechte weersomstandigheden van enkele maanden geleden staan een fraaie oogst, zoals vorig jaar, in de weg.

Siem Loos is al 20 jaar wijnboer op de locatie in Wognum. Lopend tussen de paden, pakt hij een trosje beet. "Kijk, dit vertelt heel goed het verloop van het hele seizoen. We zien druiven die rot zijn, overrijp, ingedroogd en hier nog een paar mooie, groene druiven. Maar veel minder dan voorgaande jaren."

'Veel regen, harde wind, vorst'

Met zwaar gemoed keek hij de afgelopen maanden regelmatig uit het raam. Want hij weet als geen ander: wisselvallig weer heeft invloed op de oogst. "We hebben in het voorjaar veel regen en harde wind gehad, maar ook vorst. Eigenlijk alles wat je kunt overkomen als wijnboer, hebben we gehad. Dan slaap je niet zo best, eerlijk gezegd."

En dat terwijl hij vorig jaar nog een topjaar beleefde. "De natuur is wat dat betreft een slechte compagnon", zegt Loos. "Die extreme wisselingen in het weer, daar houdt een wijnstok niet van. Daar is hij gevoelig voor. Zo erg als nu heb ik het nog niet eerder meegemaakt."