Heg niet genoeg gesnoeid? Dan kun je in Blaricum voortaan een boete krijgen

Blaricum roept bewoners al jaren op om hun groen kort te houden, maar wordt daar nu wat strenger in. Volgens de gemeente kan overhangend groen voor gevaarlijke situaties zorgen. "Vooral voor kinderen die naar school fietsen of lopen. Op plekken waar takken te ver over de stoep hangen, worden voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens soms gedwongen de straat op te gaan. Ook voor tractorbestuurders, strooidiensten en hulpdiensten kan overhangend groen een obstakel vormen. Hierdoor kunnen zij hun werk niet goed doen", zo klinkt het.

Controles door handhavers

Blaricum controleert regelmatig op overhangend groen. Tot nu toe werden huizenbezitters enkel gewaarschuwd, nu kan het ze ook geld gaan kosten. Het idee is dat eigenaren van overhangend groen straks nog steeds eerst een waarschuwing krijgen met de opdracht het probleem op te lossen. Doen ze dat niet, dan doet de gemeente het en gaat de rekening naar de eigenaar.