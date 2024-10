Dag van de Witte Stok: slechtzienden voeren actie voor veilige oversteekplekken

Verslaggever neemt proef op de som

Ik krijg zelf ook een geblindeerde skibril en een witte stok uitgereikt. Dit is wel een beetje eng: ik zie echt helemaal niets. Als buurtbewoner ken ik dit kruispunt als mijn broekzak, maar ik ben nu volkomen gedesoriënteerd. Ik word bij de hand genomen en naar het verkeerslicht geleid. Iemand drukt op het knopje. Eerst hoor ik een tijdje 'tik-tik-tik' en dan 'takketakketakketakke'. Het is groen!

We schuifelen de weg over, maar ik ben zo langzaam dat het alweer rood is als we pas halverwege zijn. De ratel van het verkeerslicht blijkt niet te werken als je hier op het knopje drukt. Lastig. Maar we krijgen uiteindelijk opnieuw groen en steken de andere rijbaan over. Dat lukt zonder kleerscheuren.

Dan de terugweg. Met de stok voor me tast ik de weg af en voel net op tijd waar de stoeprand is. Even opgelucht ademhalen: het is gelukt. Wat een leerzame, maar ook spannende ervaring. Ik ben dan ook blij als ik de stok en de geblindeerde bril weer mag teruggeven.