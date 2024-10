Weggestuurde burgemeester Bergen toch weer aan het werk

De commissaris reageert hiermee op de unaniem aangenomen motie van wantrouwen tegen de Bergense burgemeester. Een bijzondere situatie, want de raad heeft helemaal niet het recht om de burgemeester te ontslaan.

Voskuil kreeg die motie van wantrouwen vanwege een onderzoek naar het handelen van een voormalige wethouder. Die zou buiten zijn boekje zijn gegaan door een handtekening te zetten onder een contract met een stichting, terwijl hij allang geen wethouder meer was.

Zwaarst mogelijke politieke middel

Voskuil wist daarvan, zo bleek uit openbare verhoren, maar liet het op zijn beloop. De voltallige raad wil niet meer met hem verder. Ze verwijten Voskuil onder meer passiviteit, gebrek aan politieke sensitiviteit en het niet nemen van bestuurlijke regie.

De motie van wantrouwen is wat commissaris van Dijk betreft het zwaarst mogelijke politieke middel. Het lijkt erop dat Van Dijk hier persoonlijk ook wel wat van vindt. Dit zegt hij namelijk in het persbericht: "Hiermee heeft de raad elementen die normaal gesproken thuishoren in de besloten sfeer, de publieke arena in getrokken. Dit staat op gespannen voet met de zorgvuldig ingerichte en wettelijk geborgde procedures voor benoeming en ontslag van de burgemeester."

Onherstelbaar verstoorde verhoudingen

Hiermee doelt hij onder meer op het anoniem kunnen solliciteren naar een burgemeesterschap. Wie dan kandidaat is of wie uiteindelijk afvalt, blijft doorgaans binnenskamers. Ook bij het afscheid van een burgemeester hoort dat zo te gaan.

De commissaris neemt nu het voortouw bij de verder te volgen procedure. Onderdeel daarvan is een besloten gesprek met de gemeenteraad van Bergen volgende week vrijdag. Hierin wordt onder meer gekeken of er inderdaad sprake is van onherstelbaar verstoorde verhoudingen.

Met burgemeester Voskuil heeft Van Dijk afgesproken dat deze zijn taken voorlopig laat waarnemen door de drie wethouders, met uitzondering van de taken op gebied van openbare orde en veiligheid, politie en brandweer. "Deze taken zijn namelijk bij de burgemeester belegd als zelfstandig bestuursorgaan." Andere taken, zoals het voorzitten van de gemeenteraad, heeft Voskuil tijdelijk neergelegd.